Сафонов: "Краснодар" полностью переиграл "Динамо"

- В матче с "Краснодаром", наверное, сказалась жара, плюс добираться неудобно. "Краснодар" полностью переиграл "Динамо". Даже статистику посмотреть — ноль ударов в створ ворот у "Динамо", - сказал Сафонов Metaratings.
Напомним, вчера, 2 августа. "Краснодар" одержал победу над "Динамо" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Джон Кордоба.
После двух туров команда Мурада Мусаева занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с шестью очками, в то время как "Динамо" располагается на седьмой строчке с 4 баллами.