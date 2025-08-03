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Сафонов: "Краснодар" полностью переиграл "Динамо"

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о матче третьего тура РПЛ между "Краснодаром" и "Динамо" Москва (1:0).
Фото: ФК "Динамо" Москва
- В матче с "Краснодаром", наверное, сказалась жара, плюс добираться неудобно. "Краснодар" полностью переиграл "Динамо". Даже статистику посмотреть — ноль ударов в створ ворот у "Динамо", - сказал Сафонов Metaratings.

Напомним, вчера, 2 августа. "Краснодар" одержал победу над "Динамо" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Джон Кордоба.

После двух туров команда Мурада Мусаева занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с шестью очками, в то время как "Динамо" располагается на седьмой строчке с 4 баллами.

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