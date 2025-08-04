"Думаю, если бы я забил первый пенальти, то мы бы выиграли. Меня спас мой партнёр Дзюба. Ему хорошо помог Беншимол, на котором был заработан второй пенальти. Хочу сказать, что в первом тайме у нас ка-то недостаточно было моментов, а во втором - недостаточно прессинговали. Но считаю, что мы могли выигрывать", - сказал Лончар в интервью "Чемпионату".
В воскресенье "Акрон" на своём поле принимал московский "Спартак" в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги. В первом тайме у красно-белых произошло удаление. Даниил Хлусевич за минуту получил две жёлтые карточки в первом тайме. Во втором Стефан Лончар не смог реализовать пенальти, а оба гола случились в добавленное время. Сначала забил спартаковец Пабло Солари, а затем одиннадцатиметровый реализовал форвард "Акрона" Артём Дзюба.
После трёх туров тольяттинцы занимают пятое место, набрав пять очков.
В следующем команда Заура Тедеева на выезде встретится с махачкалинским "Динамо". Игра пройдёт в пятницу, 8 августа.
Лончар - о матче со "Спартаком": меня спас Дзюба
Полузащитник "Акрона" Стефан Лончар заявил, что его команда могла выиграть в матче против московского "Спартака" (1:1).
Фото: ФК "Акрон"