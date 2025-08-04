"КДК рассмотрит неподобающее поведение "Ростова" в матче со "Спартаком": шесть предупреждений. Также будет рассмотрено массовое скандирование болельщиками "Спартака" оскорбительных выражений и ненормативной лексики", - приводит слова Григорьянца "Чемпионат".
Московский "Спартак" одержал победу над "Ростовом" в первом туре группового этапа Кубка России со счетом 2:0, забитыми мячами в той встречи отметились Даниил Хлусевич и Пабло Солари. Во втором туре группового этапа красно-белые сыграют на домашнем стадионе с махачкалинским "Динамо".
После 3 сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 4 набранными очками в своем активе.
КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков "Спартака" в матче с "Ростовом"
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит поведение болельщиков московского "Спартака" на матче Кубка России с "Ростовом" (2:0).
Фото: ФК "Спартак"