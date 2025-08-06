Матчи Скрыть

Стали известны детали сделки по возможному уходу Койта из ЦСКА

Турецкий «Генчлербирлиги» продолжает переговоры с ЦСКА по аренде форварда Секу Койта.
Фото: ФК ЦСКА
По информации инсайдера Карпа, клуб из Анкары предложил арендовать 25-летнего малийца за €150 тысяч с обязательным выкупом за €1,2 млн.

Армейцы, в свою очередь, хотят увеличить сумму аренды до €500 тысяч и включить опцию выкупа в диапазоне €1,5–2 млн. Также в переговорах обсуждаются условия активации выкупа и процент от будущей перепродажи игрока — ЦСКА настаивает на сохранении до 50% от последующей сделки.

При этом главный тренер москвичей Фабио Челестини не рассчитывает на Койта, и его уход из клуба остаётся вопросом времени.

Несмотря на заявления турецких СМИ и комментарии родственников футболиста о скором трансфере, окончательной договорённости между клубами пока нет. На текущий момент Койта согласовал только условия личного контракта с «Генчлербирлиги».

Секу Койта стал игроком «армейцев» летом 2024 года, придя в клуб на правах свободного агента. С тех пор 25-летний форвард принял участие в 40 матчах во всех турнирах, отметившись пятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт малийского игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Текущая рыночная стоимость Койта составляет 3,5 миллионов евро по версии Transfermarkt.

