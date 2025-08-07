Матчи Скрыть

Кузьмичев: на бумаге "Локомотив" выглядит предпочтительнее перед матчем со "Спартаком"

Агент полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова Владимир Кузьмичёв поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертого тура РПЛ между "железнодорожниками" и "Спартаком".
Фото: "Чемпионат"
- На бумаге "Локомотив" выглядит предпочтительнее перед матчем со "Спартаком". Это будет большая игра с большим напряжением. Результат абсолютно непредсказуем. Думаю, игра будет очень яркой, с голами, - сказал Кузьмичёв Metaratings.ru.

После трёх туров "Локомотив" набрал девять очков и является единоличным лидером в турнирной таблице. "Спартак" располагается на 11-м месте с 4 баллами.

Матч четвертого тура РПЛ между "Локомотивом" и "Спартаком" состоится 9 августа в 18:00 по московскому времени на стадионе "РЖД Арена".

