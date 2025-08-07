- Можешь сказать, что в России теперь для тебя есть только одна команда — ЦСКА?
- Не хочу так категорично говорить. Знаешь, всё бывает. Поэтому не буду ничего говорить об этом, - сказал Дивеев Legalbet.
Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. Всего на счету защитника 188 матчей за армейский клуб во всех турнирах, 18 голов и пять ассистов. Контракт игрока с командой действует до 30 июня 2028 года.
Дивеев не стал говорить, что в России для него есть только ЦСКА
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился информацией о своем будущем в российском футболе.
Фото: "Чемпионат"