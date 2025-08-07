- Станислава Саламовича я давно знаю, и он уже показал свой профессионализм в качестве главного тренера и многих клубов, и сборной России. В его компетенции, конечно, никто не сомневается, - приводит слова Семака пресс-служба клуба.
Вчера, 6 августа, "Ахмат" объявил о назначении Станислава Черчесова главным тренером команды. Контракт специалиста с клубом рассчитан на три года.
Грозненцы проиграли четыре матча из четырех во всех турнирах нового сезона. В субботу "Ахмат" примет на своем поле "Зенит".
Семак высказался о новом главном тренере "Ахмата"
Фото: ФК "Ахмат"