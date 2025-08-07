Экс-голкипер "Локомотива" прокомментировал игровой спад игрока "Зенита"

- У Глушенкова был классный прошлый сезон, но он слишком много отвлёкся на какие-то интервью, разговоры и лишние вещи, а это всегда мешает, — сказал Абаев Metaratings.ru.
Максим Глушенков перешел в "Зенит" из "Локомотива" летом 2024 года. В сезоне-2024/2025 Глушенков сыграл за сине-бело-голубых 26 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал пять результативных передач. В нынешнем сезоне у полузащитника нет результативных действий после четырёх сыгранных матчей.
