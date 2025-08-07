Матчи Скрыть

"Спартак" объявил об уходе защитника из клуба

Московский "Спартак" объявил об уходе португальского защитника Рикарду Мангаша.
Фото: "Чемпионат"
- "Спартак" и "Спортинг" согласовали условия перехода игрока в лиссабонский клуб. Благодарим Рикарду за время в нашей команде и желаем успехов в дальнейшей карьере! - написала пресс-служба "Спартака".

Мангаш перешёл в "Спартак" из "Витории Гимарайнш" в сентябре 2024 года. За это время левый защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 2,5 миллиона евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится