- "Спартак" и "Спортинг" согласовали условия перехода игрока в лиссабонский клуб. Благодарим Рикарду за время в нашей команде и желаем успехов в дальнейшей карьере! - написала пресс-служба "Спартака".
Мангаш перешёл в "Спартак" из "Витории Гимарайнш" в сентябре 2024 года. За это время левый защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 2,5 миллиона евро.
"Спартак" объявил об уходе защитника из клуба
Московский "Спартак" объявил об уходе португальского защитника Рикарду Мангаша.
Фото: "Чемпионат"