Бывший тренер "Спартака" оценил старт сезона в исполнении красно-белых

- Пока впечатление после трёх туров удручающее. Дадим команде немного времени, может она наберёт ход и начнёт брать очки. В предстоящей игре с "Локомотивом", возможно, мы увидим тот "Спартак", который привыкли видеть, - сказал Ледяхов Sportandbets.
На данный момент команда Деяна Станковича занимает девятое место в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 4 очка в трех турах. В Кубке России красно-белые одержали победу над "Ростовом" 2:0.
В четвертом туре РПЛ "Спартак" встретится с "Локомотивом". Встреча состоится 9 августа в 18:00 по московскому времени на стадионе "РЖД Арена".
Бывший тренер и игрок "Спартака" Игорь Ледяхов поделился впечатлением от стартовых матчей сезона в исполнении красно-белых.
Фото: "Чемпионат"