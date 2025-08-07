Мостовой - о возможной стажировке в "Динамо": чему Карпин меня может научить?

- В прошлом году я проходил стажировку у Марцела Лички в "Динамо", потому что "Спартак" меня опрокинул. Нужно это было исключительно для курса по получению тренерской лицензии. Могу ли я сейчас пойти к Карпину? А чему он меня может научить на шестом десятке?
Напомним, в прошлом году Александр Мостовой проходил стажировку в московском "Динамо", которое на тот момент возглавлял чешский специалист Марцел Личка. Этим летом главным тренером бело-голубых был назначен наставник сборной России Валерий Карпин, соглашение с которых подписано на три года.
После трех стартовых туров РПЛ "Динамо" набрало четыре очка и располагается на десятой строчке в турнирной таблице.
Источник: "СЭ"
Фото: ФК "Динамо"