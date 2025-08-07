Быстров - о Заболотном: если в "Спартаке" сейчас нужны игроки, которые только борются, клуб становится середнячком

- Заболотный не для "Спартака". В этом клубе должны быть сильные футболисты, а не те, которые заканчивают карьеру. Лучше найти молодого, который будет также бороться и приносить пользу. Но если сейчас в "Спартаке" нужны игроки, которые только борются, значит, я ошибаюсь в их уровне. Тогда клуб становится сильным середнячком.
Антон Заболотный, играющий на позиции центрфорварда, присоединился к московскому "Спартаку" нынешним летом. Контракт с 34-летним футболистом был подписан на один сезон.
В составе красно-белых Заболотный принял участие в трех матчах чемпионата и Кубка России, в которых отметился двумя результативными передачами, проведя на поле 168 минут. Также Заболотный стал первым игроком "Спартака", выигравшим более 9 верховых единоборств в матче РПЛ за 2,5 года.
Источник: "СЭ"
Бывший игрок "Спартака" Владимир Быстров прокомментировал приобретение красно-белыми форварда Антона Заболотного.
Фото: ФК "Спартак"