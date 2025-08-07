По информации журналиста Карпова подарок был оформлен в бело-голубых цветах «Динамо», на кабине нанесли 70-й номер Тюкавина и эмблему клуба. Проект был реализован при поддержке «Динамо». Техника необходима для ухода за полем, на котором тренируется местная команда.
В знак благодарности спортшкола разместила за воротами стадиона баннер с изображением Тюкавина. Ожидается, что осенью футболист приедет в Котлас и навестит воспитанников школы.
Константин Тюкавин — воспитанник московского «Динамо». К 23 годам нападающий сыграл 151 матч за «Динамо». В этих играх он забил 48 голов. Также он провел шесть матчей за сборную России и отличился там один раз.
По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Тюкавина составляет 16 миллионов евро. Его контракт с командой действует до 30 июня 2030 года.
Нападающий "Динамо" подарил родной спортшколе трактор за 1,5 млн рублей
Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин профинансировал покупку мини-трактора стоимостью 1,5 миллиона рублей для спортшколы из своего родного города — Котласа.
Фото: ФК "Динамо"