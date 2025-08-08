Генич: не складывается впечатление, что все идет по плану Станковича в "Спартаке"

"Не складывается впечатление, что всё идёт по плану Станковича, что он знает, как выбраться, иначе команда показывала бы более уверенный и стабильный футбол. Если "Спартак" поймает кураж, может обыграть кого угодно и даже взять девять очков в трех ближайших турах", - приводит слова Станковича "Матч ТВ".
После 3 сыгранных туров московский "Спартак" располагается на девятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 4 набранными очками в своем активе. В 4 туре Российской Премьер-Лиги команда Деяна Станковича сыграет на выезде с московским "Локомотивом", который лидирует в таблице с 9 баллами в своем активе.
В 1 туре группового этапа Кубка России команда Деяна Станковича одержала выездную победу над "Ростовом" со счетом 2:0. По итогам прошлого сезона красно-белые заняли 4 место в турнирной таблице чемпионата страны и вылетели из Кубка России в финале Пути регионов, уступив "Ростову".
Спортивный комментатор Константин Генич оценил результаты московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"