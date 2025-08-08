"В "Крыльях" Раков стал забивать сразу, а не через какое-то время. Если бы Вадим остался в "Локомотиве", то в лучшем случае он мог бы выйти на замену. Значит, клуб сделал все правильно. Раков уже заявил о себе", - цитирует Филатова "РБ Спорт".
Вадим Раков перешел в самарские "Крылья Советов" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно на правах аренды до конца сезона. Форвард вышел на поле в составе самарцев в 3 встречах и записал на свой счет 4 забитых мяча и 1 голевую передачу.
После 3 сыгранных туров команда Магомеда Адиева располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 7 набранными очками в своем активе. Завтра, 9 августа, самарцы сыграют на домашнем стадионе с калининградской "Балтикой" в 4 туре чемпионата России.
В "Локомотиве" объяснили, почему отдали Ракова в "Крылья Советов"
Член совета директоров "Локомотива" Валерий Филатов рассказал, почему клуб отдал форварда Вадима Ракова в аренду в "Крылья Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"