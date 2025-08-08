"Все новое для ребят, которые не были знакомы с Валерием Георгиевичем. Потихоньку притираются, знакомятся с требованиями. Сами знаете, их очень много, надо привыкнуть. Надеюсь, что все наладится и будет хорошо", - цитирует Тюкавина "Матч ТВ".
Московское "Динамо" летом объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера, специалист продолжит занимать аналогичную должность в национальной команде страны. После 3 сыгранных туров бело-голубые занимают десятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 4 набранными очками в своем активе. В 4 туре РПЛ команда Валерия Карпина сыграет на выезде с "Сочи".
Напомним, что в марте текущего года форвард московского "Динамо" Константин Тюкавин получил повреждение - у нападающего был диагностирован разрыв крестообразных связок колена. Сообщалось, что футболист вернется на поле в начале октябре.
Тюкавин рассказал об изменениях в "Динамо" при Карпине
Фото: ФК "Динамо"