Губерниев поддержал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

"В любом случае наши игроки должны расцветать, а играть — лучшие легионеры. Если бы мы еще были в еврокубках, то ситуация могла бы складываться по?другому. Сейчас она складывается так, как складывается. Здесь министр спорта и РФС найдут точки соприкосновения и все сделают правильно", - сказал Губерниев в интервью "Матч ТВ".
В Российской Премьер-Лиге с сезона 2022/23 действует лимит, разрешающий клубам включать в заявку на сезон до 13 легионеров, при этом одновременно на поле могут находиться не более 8 иностранных игроков.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что в 2025 году будет подписан указ об изменении лимита на легионеров в РПЛ. Согласно планам, новый лимит установит планку в 10 легионеров в заявке команды и только пять — на поле одновременно. Однако министр заверил, что изменения не коснутся текущего чемпионата – их внедрение будет происходить постепенно.
В первых трёх турах чемпионата России "Зенит", "Рубин", "Краснодар", "Ахмат" выпускали в основном составе более пяти легионеров на поле.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался в поддержку изменения лимита на легионеров.
