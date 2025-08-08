Игнатьев - о перспективах Черчесова в "Ахмате": важно удержаться в РПЛ

"Я его поздравил вчера, но нужно ли поздравлять в данном случае? Ведь он надевает на себя хомут. Это профессиональный тренер, у которого чешутся руки. Российскому футболу нужно, чтобы Черчесов был востребован, как и другие специалисты. Возможно, "Ахмат" сейчас не поднимется высоко при Черчесове — важно, чтобы команда удержалась в РПЛ, а Станислав сформировал своё видение игры клуба", - сказал Игнатьев в интервью "Чемпионату".
После трёх туров "Ахмат" на 13-м месте и потерпел три поражения: от "Рубина" (0:2), от ЦСКА (2:1), от махачкалинского "Динамо" (1:0). Также грозненцы уступили "Зениту" (1:2) в 1-м туре Кубка России.
Во вторник объявили об отставке Александра Сторожука. Специалист проработал в клубе менее двух месяцев.
О назначении Станислава Черчесова в грозненскую команду стало известно в среду, 6 июля. Контракт клуба с 61-летним специалистом рассчитан на три года. Последним его местом работы была сборная Казахстана. Под его руководством команда проиграла все шесть матчей Лиги наций с общим счётом 0:15.
Следующий матч "Ахмат" проведёт дома против "Зенита". Игра пройдёт в субботу, 9 августа.
Фото: РФС