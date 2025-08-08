Матчи Скрыть

Генич оценил работу тренера "Спартака"

Российский комментатор Константин Генич заявил, что главный тренер "Спартака" Деян Станкович должен отвечать за результаты команды, учитывая средства, потраченные на трансферы.
Фото: "Чемпионат"
- Если ты тратишь 50–60 миллионов евро в год на новых игроков, надо отвечать за результат. Если результата не будет, будем вспоминать Станковича как Абаскаля, Тедеско и остальных, - сказал Генич "Матч ТВ".

Напомним, на прошлой неделе "Спартак" подписал Жедсона Фернандеша из "Бешикташа" за рекордные 20,7 миллионов евро.

На данный момент команда Деяна Станковича идет на девятом месте в таблице РПЛ, имея в своем активе 4 очка в трех играх. В следующем туре красно-белые сыграют с "Локомотивом". Встреча состоится 9 августа в 18:00 по московскому времени на стадионе "РЖД Арена".

