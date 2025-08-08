Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо Мх
20:00
АкронНе начат

Экс-игрок "Зенита" оценил нового соперника сборной России

Бывший игрок "Зенита" Владислав Радимов поделился мнением о предстоящем матче между сборными России и Ирана.
Фото: "Чемпионат"
- Сейчас, когда мы не играем на международном уровне, за рейтингами не следим, но топ?20 — достаточно высокое место. Хороший спарринг для команды России, - сказал Радимов "Матч ТВ".

Сегодня, 8 августа, стало известно, что команда Валерия Карпина проведет товарищескую встречу против иранской сборной. Встреча состоится 10 октября на стадионе «"Волгоград Арена" в Волгограде.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится