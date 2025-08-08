- Сейчас, когда мы не играем на международном уровне, за рейтингами не следим, но топ?20 — достаточно высокое место. Хороший спарринг для команды России, - сказал Радимов "Матч ТВ".
Сегодня, 8 августа, стало известно, что команда Валерия Карпина проведет товарищескую встречу против иранской сборной. Встреча состоится 10 октября на стадионе «"Волгоград Арена" в Волгограде.
Экс-игрок "Зенита" оценил нового соперника сборной России
Бывший игрок "Зенита" Владислав Радимов поделился мнением о предстоящем матче между сборными России и Ирана.
Фото: "Чемпионат"