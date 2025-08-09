Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
13:30
БалтикаНе начат
ЦСКА
15:45
РубинНе начат
Локомотив
18:00
СпартакНе начат
Ахмат
20:30
ЗенитНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
15:00
Волга УлНе начат
Сокол
18:00
ЧерноморецНе начат
Родина
18:30
Арсенал ТулаНе начат

Губерниев: жду яркой победы "Локомотива" - они сильнее, чем "Спартак"

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча 4 тура РПЛ "Локомотив" - "Спартак".
Фото: ФК "Локомотив"
"Я жду яркой победы "Локомотива", потому что они сейчас сильнее. "Спартак" лихорадит. Думаю, что "Локомотив" одержит яркую победу в этом матче", - цитирует Губерниева "Матч ТВ".

Сегодня, 9 августа, московский "Локомотив" примет на домашнем стадионе московский "Спартак" в матче 4 тура чемпионата России, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

После 3 сыгранных туров "железнодорожники" лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 9 набранными очками. Красно-белые располагаются на 11 строчке с 4 баллами в своем активе.

