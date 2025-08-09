Губерниев: жду яркой победы "Локомотива" - они сильнее, чем "Спартак"

"Я жду яркой победы "Локомотива", потому что они сейчас сильнее. "Спартак" лихорадит. Думаю, что "Локомотив" одержит яркую победу в этом матче", - цитирует Губерниева "Матч ТВ".
Сегодня, 9 августа, московский "Локомотив" примет на домашнем стадионе московский "Спартак" в матче 4 тура чемпионата России, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
После 3 сыгранных туров "железнодорожники" лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 9 набранными очками. Красно-белые располагаются на 11 строчке с 4 баллами в своем активе.