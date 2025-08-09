Матчи Скрыть

Крылья Советов
13:30
БалтикаНе начат
ЦСКА
15:45
РубинНе начат
Локомотив
18:00
СпартакНе начат
Ахмат
20:30
ЗенитНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
15:00
Волга УлНе начат
Сокол
18:00
ЧерноморецНе начат
Родина
18:30
Арсенал ТулаНе начат

Бывший игрок "Спартака" высказался о возможной отставке Станковича

Экс-игрок "Спартака" Игорь Ледяхов поделился мнением о возможной отставке Деяна Станковича с поста главного тренера красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"Не думаю, что Станковича уволят в случае неудачи в следующих пяти матчах, потому что "Спартак" очень сильно усилился, потратили такие деньги... Сезон только начался. Если и будут делаться какие-то выводы, то это произойдёт зимой, когда пройдёт первый круг и можно будет подводить какие-то промежуточные итоги", - цитирует Ледяхова Metaratings.

Деян Станкович стал главным тренером московского "Спартака" летом 2024 года. По итогам прошлого сезона красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 57 очков в 30 встречах. Ранее сербский специалист работал в венгерском "Ференцвароше" и "Црвене Звезде".

После 3 сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата России с 4 набранными очками. В 4 туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на выезде с "Локомотивом" - встреча состоится сегодня, 9 августа, в 18:00 по московскому времени.

