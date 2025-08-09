- Не хватило трех очков. Думаю, если бы мы добились трех очков, можно было бы сказать, что игра удалась. А так, мы не победили. Потому говорить, что игра удалась, немного неправильно, - сказал Агаларов "Матч ТВ".
Напомним, матч четвертого тура между махачкалинским "Динамо" и "Акроном" завершился ничьей - 1:1. В составе хозяев гол забил Джемал Табидзе , за гостей отличился Жилсон Беншимол.
На данный момент махачкалинское "Динамо" занимает девятое место с пятью очками.
Игрок "Динамо" Махачкала: говорить, что игра с "Акроном" удалась, немного неправильно
Нападающий "Динамо" Махачкала Гамид Агаларов поделился мнением о матче 4 тура РПЛ с "Акроном" (1:1).
Фото: "Чемпионат"