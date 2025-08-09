Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
1 - 1 1 1
БалтикаЗавершен
ЦСКА
4 - 1 4 1
РубинПерерыв
Локомотив
18:00
СпартакНе начат
Ахмат
20:30
ЗенитНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
1 - 0 1 0
Волга Ул2 тайм
Сокол
18:00
ЧерноморецНе начат
Родина
18:30
Арсенал ТулаНе начат

Игрок "Динамо" Махачкала: говорить, что игра с "Акроном" удалась, немного неправильно

Нападающий "Динамо" Махачкала Гамид Агаларов поделился мнением о матче 4 тура РПЛ с "Акроном" (1:1).
Фото: "Чемпионат"
- Не хватило трех очков. Думаю, если бы мы добились трех очков, можно было бы сказать, что игра удалась. А так, мы не победили. Потому говорить, что игра удалась, немного неправильно, - сказал Агаларов "Матч ТВ".

Напомним, матч четвертого тура между махачкалинским "Динамо" и "Акроном" завершился ничьей - 1:1. В составе хозяев гол забил Джемал Табидзе , за гостей отличился Жилсон Беншимол.

На данный момент махачкалинское "Динамо" занимает девятое место с пятью очками.

