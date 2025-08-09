Новичок ЦСКА рассказал о своих целях в московском клубе

Для начала надо сыграть как можно больше матчей, но, конечно же, хочу выиграть с ЦСКА как можно больше титулов и турниров, в которым мы примем участие, – сказал Верде "РБ Спорт".
20-летний полузащитник перешел в московский клуб из аргентинского "Унион Санта-Фе" на правах аренды этим летом.
Аргентинец дебютировал за красно-синих в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги против "Зенита". Встреча завершилась со счетом 1:1.
На данный момент подопечные Фабио Челестини занимают восьмое место в РПЛ с пятью очками.
