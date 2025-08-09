Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
1 - 1 1 1
БалтикаЗавершен
ЦСКА
4 - 1 4 1
РубинПерерыв
Локомотив
18:00
СпартакНе начат
Ахмат
20:30
ЗенитНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
1 - 0 1 0
Волга Ул2 тайм
Сокол
18:00
ЧерноморецНе начат
Родина
18:30
Арсенал ТулаНе начат

Новичок ЦСКА рассказал о своих целях в московском клубе

Полузащитник ЦСКА Лионель Верде заявил, что хочет выиграть с красно-синими как можно больше трофеев.
Фото: ПФК ЦСКА
Для начала надо сыграть как можно больше матчей, но, конечно же, хочу выиграть с ЦСКА как можно больше титулов и турниров, в которым мы примем участие, – сказал Верде "РБ Спорт".

20-летний полузащитник перешел в московский клуб из аргентинского "Унион Санта-Фе" на правах аренды этим летом.

Аргентинец дебютировал за красно-синих в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги против "Зенита". Встреча завершилась со счетом 1:1.

На данный момент подопечные Фабио Челестини занимают восьмое место в РПЛ с пятью очками.

