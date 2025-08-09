Галактионов: кто нас хвалит сегодня, завтра нас сожрут. Мы адекватно оцениваем происходящее

"Сейчас не та дистанция, при которой надо хвалить. Нам нужно укрепить результат. Те, кто нас хвалит сегодня, завтра нас сожрут. Грань - один или два матча. Мы адекватно оцениваем происходящее", - цитирует Галактионова "Матч ТВ".
Сегодня, 9 августа, "Локомотив" уверенно обыграл на своем поле московский "Спартак" в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра на "РЖД Арене" завершилась со счетом 4:2. Хет-трик в составе "железнодорожников" записал на свой счет атакующий полузащитник Алексей Батраков, один мяч забил нападающий Дмитрий Воробьев.
Таким образом команда Михаила Галактионова набрала 12 очков из 12 возможных и единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов поделился мыслями после матча 4-го тура чемпионата России против "Спартака" (4:2).
Фото: ФК "Локомотив"