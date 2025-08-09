Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
1 - 1 1 1
БалтикаЗавершен
ЦСКА
5 - 1 5 1
РубинЗавершен
Локомотив
4 - 2 4 2
СпартакЗавершен
Ахмат
1 - 0 1 0
ЗенитЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
1 - 0 1 0
Волга УлЗавершен
Сокол
1 - 1 1 1
ЧерноморецЗавершен
Родина
1 - 1 1 1
Арсенал ТулаЗавершен

Галактионов: кто нас хвалит сегодня, завтра нас сожрут. Мы адекватно оцениваем происходящее

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов поделился мыслями после матча 4-го тура чемпионата России против "Спартака" (4:2).
Фото: ФК "Локомотив"
"Сейчас не та дистанция, при которой надо хвалить. Нам нужно укрепить результат. Те, кто нас хвалит сегодня, завтра нас сожрут. Грань - один или два матча. Мы адекватно оцениваем происходящее", - цитирует Галактионова "Матч ТВ".

Сегодня, 9 августа, "Локомотив" уверенно обыграл на своем поле московский "Спартак" в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра на "РЖД Арене" завершилась со счетом 4:2. Хет-трик в составе "железнодорожников" записал на свой счет атакующий полузащитник Алексей Батраков, один мяч забил нападающий Дмитрий Воробьев.

Таким образом команда Михаила Галактионова набрала 12 очков из 12 возможных и единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.

