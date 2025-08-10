"Практически все деньги за Рошу уже поступили на счет ЦСКА. Осталась небольшая часть, которая изначально не дошла в рамках ошибочной погрешности в связи с меняющимся курсом. Буквально в течение суток-двух эти вопросы будут улажены, и тогда Виллиан официально станет игроков другой команды", - цитирует Брейдо "СЭ".
Виллиан Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года - центральный защитник провел за клуб во всех турнирах 106 матчей и записал на свой счет 7 забитых мячей и 9 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего бразильца в 6 миллионов евро.
После 4 сыгранных туров ЦСКА располагается на 4 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 8 набранными очками в своем активе. Вчера, 9 августа, команда Фабио Челестини одержала победу над казанским "Рубином" в 4 туре РПЛ со счетом 5:1.
В ЦСКА рассказали, перейдет ли Роша в "Аль-Джазиру"
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о возможном переходе Виллиана Роши в "Аль-Джазиру".
Фото: ПФК ЦСКА