Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
15:30
КраснодарНе начат
Сочи
18:00
ДинамоНе начат
Ростов
20:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 2 0 2
УралЗавершен
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЧайкаЗавершен
Шинник
0 - 0 0 0
Нефтехимик1 тайм
Ротор
18:30
УфаНе начат

Суперкубок Англии

Кристал Пэлас
17:00
ЛиверпульНе начат

В ЦСКА рассказали, перейдет ли Роша в "Аль-Джазиру"

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о возможном переходе Виллиана Роши в "Аль-Джазиру".
Фото: ПФК ЦСКА
"Практически все деньги за Рошу уже поступили на счет ЦСКА. Осталась небольшая часть, которая изначально не дошла в рамках ошибочной погрешности в связи с меняющимся курсом. Буквально в течение суток-двух эти вопросы будут улажены, и тогда Виллиан официально станет игроков другой команды", - цитирует Брейдо "СЭ".

Виллиан Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года - центральный защитник провел за клуб во всех турнирах 106 матчей и записал на свой счет 7 забитых мячей и 9 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего бразильца в 6 миллионов евро.

После 4 сыгранных туров ЦСКА располагается на 4 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 8 набранными очками в своем активе. Вчера, 9 августа, команда Фабио Челестини одержала победу над казанским "Рубином" в 4 туре РПЛ со счетом 5:1.

