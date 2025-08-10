Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Оренбург
15:30
КраснодарНе начат
Сочи
18:00
ДинамоНе начат
Ростов
20:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

Енисей
0 - 2 0 2
УралЗавершен
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЧайкаЗавершен
Шинник
0 - 0 0 0
Нефтехимик1 тайм
Ротор
18:30
УфаНе начат

Суперкубок Англии

Кристал Пэлас
17:00
ЛиверпульНе начат

Черчесов после победы над "Зенитом" рассказал, почему решил возглавить "Ахмат"

Станислав Черчесов рассказал, почему решил стать главным тренером грозненского "Ахмата".
Фото: ФК "Ахмат"
"Спонтанных вещей в моём возрасте не бывает. Не очень долго размышлял о том, чтобы возглавить "Ахмат". Ты знаешь, зачем, к кому и куда идёшь, кто президент, чего он хочет. Дождаться другой клуб… Вопрос интересный. Ждал ли я? Боюсь, что нет", - цитирует Черчесова "Матч ТВ".

После 3 тура Российской Премьер-Лиги руководство грозненского "Ахмата" отправило Александра Сторожука в отставку с поста главного тренера, его место занял Станислав Черчесов, который не работал в чемпионате России с 2015 года. Прошлым местом работы российского специалиста была национальная команда Казахстана.

Вчера, 9 августа, грозненский "Ахмат" на своем поле одержал победу над петербургским "Зенитом" со счетом 1:0 в матче 4 тура Российской Премьер-Лиги.

