Футболист "Пари НН": неприятно играть домашние матчи на полупустых стадионах

"Всегда приятнее играть домашние матчи у себя, ведь никуда не надо ехать: подготовился дома, качественно поспал и играешь при своих болельщиках. А постоянные выезды отнимают очень много сил. Не совсем приятно играть домашние матчи на чужих полупустых стадионах. Их тоже можно считать гостевыми", - цитирует Ивлева "Чемпионат".
В текущем сезоне "Пари НН" не провел ни одного домашнего матча на стадионе в Нижнем Новгороде, так как на нем проводятся ремонтные работы. Домашние встречи нижегородцы проводили в Казани с "Краснодаром" (0:3) и в Грозном с "Локомотивом" (2:3).
Летом клуб объявил об отставке Виктора Гончаренко с поста главного тренера - его место занял Алексей Шпилевский, который ранее работал в кипрском "Арисе". После 3 сыгранных туров нижегородцы занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России с 0 набранных очков. Сегодня, 10 августа, команда Алексея Шпилевского сыграет на выезде с "Ростовом" в 4 туре РПЛ.
Футболист "Пари НН" Андрей Ивлев прокомментировал текущую ситуацию команды с домашним стадионом.
