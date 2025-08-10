Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
15:30
КраснодарНе начат
Сочи
18:00
ДинамоНе начат
Ростов
20:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 2 0 2
УралЗавершен
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЧайкаЗавершен
Шинник
0 - 0 0 0
Нефтехимик1 тайм
Ротор
18:30
УфаНе начат

Суперкубок Англии

Кристал Пэлас
17:00
ЛиверпульНе начат

Махачкалинское "Динамо" подпишет троих футболистов

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов рассказал о ближайших подписаниях клуба.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Думаю, на следующей неделе. Постараемся на следующей неделе привезти одного. А к концу трансферной кампании должны в общей массе трех человек привезти. Это иностранные футболисты", - цитирует Газизова "Матч ТВ".

В летнее трансферное окно махачкалинское "Динамо" подписало Имаддедина Аззи и Никиту Карабашева. Команду покинули Эгаш Касинтура, Абакар Гаджиев и Максим Храмцов.

После 4 сыгранных туров махачкалинское "Динамо" занимает 9 место в турнирной таблице российского чемпионата с 5 набранными очками. В 4 туре Российской Премьер-Лиги махачкалинцы сыграли вничью с тольяттинским "Акроном" (1:1).

