Махачкалинское "Динамо" подпишет троих футболистов

"Думаю, на следующей неделе. Постараемся на следующей неделе привезти одного. А к концу трансферной кампании должны в общей массе трех человек привезти. Это иностранные футболисты", - цитирует Газизова "Матч ТВ".
В летнее трансферное окно махачкалинское "Динамо" подписало Имаддедина Аззи и Никиту Карабашева. Команду покинули Эгаш Касинтура, Абакар Гаджиев и Максим Храмцов.
После 4 сыгранных туров махачкалинское "Динамо" занимает 9 место в турнирной таблице российского чемпионата с 5 набранными очками. В 4 туре Российской Премьер-Лиги махачкалинцы сыграли вничью с тольяттинским "Акроном" (1:1).
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов рассказал о ближайших подписаниях клуба.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала