Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
15:30
КраснодарНе начат
Сочи
18:00
ДинамоНе начат
Ростов
20:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 2 0 2
УралЗавершен
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЧайкаЗавершен
Шинник
0 - 0 0 0
Нефтехимик1 тайм
Ротор
18:30
УфаНе начат

Суперкубок Англии

Кристал Пэлас
17:00
ЛиверпульНе начат

В "Пари НН" высказались о возможном выкупе футболиста у "Краснодара"

Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов высказался о возможном выкупе Олакунле Олусегуна у "Краснодара".
Фото: ФК "Пари НН"
"Мне сложно сказать, какую цену "Краснодар" может выставить за него. Это хороший игрок для нашей команды. Но я думаю, что это не те цифры, которые может позволить клуб для покупки игрока", - цитирует Удальцова "Матч ТВ".

Полузащитник "Краснодара" Олакунле Олусегун перешел в "Пари НН" на правах аренды в летнее трансферное окно без права последующего выкупа.

Нигериец вышел на поле в составе нижегородцев в 3 встречах и записал на свой счет 1 голевую передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 2,5 миллиона евро.

