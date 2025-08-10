В "Пари НН" высказались о возможном выкупе футболиста у "Краснодара"

"Мне сложно сказать, какую цену "Краснодар" может выставить за него. Это хороший игрок для нашей команды. Но я думаю, что это не те цифры, которые может позволить клуб для покупки игрока", - цитирует Удальцова "Матч ТВ".
Полузащитник "Краснодара" Олакунле Олусегун перешел в "Пари НН" на правах аренды в летнее трансферное окно без права последующего выкупа.
Нигериец вышел на поле в составе нижегородцев в 3 встречах и записал на свой счет 1 голевую передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 2,5 миллиона евро.
Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов высказался о возможном выкупе Олакунле Олусегуна у "Краснодара".
