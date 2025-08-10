Карпукас после хет-трика Батракова: Алексею нужно давать "Золотой мяч"

"Батракову нужно давать "Золотой мяч". Алексей – сумасшедший футболист, у него потрясающая голова. Он работоспособный, всё есть. Мы рядом, поможем ему становиться лучше", — приводит слова Карпукаса Metaratings.
Встреча "Локомотива" со "Спартаком" состоялась в субботу, 9 августа, и завершилась победой железнодорожников со счетом 4:2. Полузащитник красно-зеленых оформил хет-трик. Тем самым он записал на свой счет шесть голов в четырех играх текущего сезона. На данный момент "Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 12 очков.
Полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас прокомментировал хет-трик Алексея Батракова в матче четвертого тура РПЛ со "Спартаком" (4:2).
Фото: ФК "Локомотив"