Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
0 - 1 0 1
КраснодарЗавершен
Сочи
1 - 1 1 1
Динамо2 тайм
Ростов
20:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 2 0 2
УралЗавершен
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЧайкаЗавершен
Шинник
0 - 2 0 2
НефтехимикЗавершен
Ротор
1 - 0 1 0
Уфа2 тайм

Суперкубок Англии

Кристал Пэлас
2 - 2 (П 3 - 2) 2 232
ЛиверпульЗавершен

Карпукас после хет-трика Батракова: Алексею нужно давать "Золотой мяч"

Полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас прокомментировал хет-трик Алексея Батракова в матче четвертого тура РПЛ со "Спартаком" (4:2).
Фото: ФК "Локомотив"
"Батракову нужно давать "Золотой мяч". Алексей – сумасшедший футболист, у него потрясающая голова. Он работоспособный, всё есть. Мы рядом, поможем ему становиться лучше", — приводит слова Карпукаса Metaratings.

Встреча "Локомотива" со "Спартаком" состоялась в субботу, 9 августа, и завершилась победой железнодорожников со счетом 4:2. Полузащитник красно-зеленых оформил хет-трик. Тем самым он записал на свой счет шесть голов в четырех играх текущего сезона. На данный момент "Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

