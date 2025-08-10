Денис Казанский – о победе "Краснодара" над "Оренбургом": тягомотина жуткая

"Игра забудется, но ощущения останутся.Тягомотина жуткая в Оренбурге. Но "Оренбург" по-другому с чемпионом не может играть, а чемпион пока сильно далёк от вменяемой игры. А главное, что "Краснодар" уже на втором месте. Без шума и гама", — написал Казанский в социальной сети.
Единственный гол в матче "Краснодара" с "Оренбургом" был забит на 75-й минуте. Его автором стал полузащитник "быков" Никита Кривцов. По итогам четырех туров РПЛ сезона-2025/26, "Краснодар" располагается на второй строчке турнирной таблице, набрав девять очков. В прошлом сезоне команда впервые в своей истории стала чемпионом России. Южно-уральцы занимают 13-е место с двумя очками.