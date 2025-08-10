Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Оренбург
0 - 1 0 1
КраснодарЗавершен
Сочи
1 - 1 1 1
Динамо2 тайм
Ростов
20:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

Енисей
0 - 2 0 2
УралЗавершен
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЧайкаЗавершен
Шинник
0 - 2 0 2
НефтехимикЗавершен
Ротор
1 - 0 1 0
Уфа2 тайм

Суперкубок Англии

Кристал Пэлас
2 - 2 (П 3 - 2) 2 232
ЛиверпульЗавершен

Денис Казанский – о победе "Краснодара" над "Оренбургом": тягомотина жуткая

Спортивный комментатор Денис Казанский высказался о матче четвертого тура РПЛ, в котором "Краснодар" обыграл "Оренбург" с минимальным счетом (1:0).
Фото: ФК "Краснодар"
"Игра забудется, но ощущения останутся.Тягомотина жуткая в Оренбурге. Но "Оренбург" по-другому с чемпионом не может играть, а чемпион пока сильно далёк от вменяемой игры. А главное, что "Краснодар" уже на втором месте. Без шума и гама", — написал Казанский в социальной сети.

Единственный гол в матче "Краснодара" с "Оренбургом" был забит на 75-й минуте. Его автором стал полузащитник "быков" Никита Кривцов. По итогам четырех туров РПЛ сезона-2025/26, "Краснодар" располагается на второй строчке турнирной таблице, набрав девять очков. В прошлом сезоне команда впервые в своей истории стала чемпионом России. Южно-уральцы занимают 13-е место с двумя очками.

