Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
0 - 1 0 1
КраснодарЗавершен
Сочи
1 - 1 1 1
Динамо2 тайм
Ростов
20:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 2 0 2
УралЗавершен
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЧайкаЗавершен
Шинник
0 - 2 0 2
НефтехимикЗавершен
Ротор
1 - 0 1 0
Уфа2 тайм

Суперкубок Англии

Кристал Пэлас
2 - 2 (П 3 - 2) 2 232
ЛиверпульЗавершен

Наумов – о поражениях "Спартака": все дело в тренере и его штабе

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов заявил, что "Спартака" расстанется с главным тренером Деяном Станковичем, если команда проиграет в предстоящем матче с "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"
"У "Спартака" все дело в тренере и его штабе. Все слишком нервозно, Станкович дает негативные эмоции команде. Отсюда бесконечные срывы и удаления, ведь команда смотрит на главного тренера. Следующая игра с "Зенитом", думаю, если ее провалят, будут ставить вопрос об увольнении. А мы знаем, что в "Спартаке" такое происходит быстро", — приводит слова Наумова "Чемпионат".

Ранее сообщалось о том, что "Спартак" ищет нового главного тренера вместо Деяна Станковича. По итогам четырех туров текущего сезона, красно-белые набрали четыре очка под руководством сербского специалиста. На данный момент команда занимает 11-е место в турнирной таблице.

