Наумов – о поражениях "Спартака": все дело в тренере и его штабе

"У "Спартака" все дело в тренере и его штабе. Все слишком нервозно, Станкович дает негативные эмоции команде. Отсюда бесконечные срывы и удаления, ведь команда смотрит на главного тренера. Следующая игра с "Зенитом", думаю, если ее провалят, будут ставить вопрос об увольнении. А мы знаем, что в "Спартаке" такое происходит быстро", — приводит слова Наумова "Чемпионат".
Ранее сообщалось о том, что "Спартак" ищет нового главного тренера вместо Деяна Станковича. По итогам четырех туров текущего сезона, красно-белые набрали четыре очка под руководством сербского специалиста. На данный момент команда занимает 11-е место в турнирной таблице.
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов заявил, что "Спартака" расстанется с главным тренером Деяном Станковичем, если команда проиграет в предстоящем матче с "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"