Быстров: не ожидал, что по игре "Динамо" так удручающе будет выглядеть

"Вообще не ожидал, что по игре они так удручающе будут выглядеть. Говорил: Валера, верим, но… Знаю, как Карпин тренирует, знаю его требования, но пока мы этого ничего не видим. Может, не готовы физически, надо нагрузку переварить. Но пока выглядят плохо. С "Ростовом" колупались, с "Краснодаром" — ни о чем", — приводит слова Быстрова "РБ Спорт".
Напомним, Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера команды в июне 2025 года. В трех первых турах текущего сезона РПЛ "Динамо" обыграло "Ростов" (1:0), сыграло вничью с "Балтикой" (1:1) и проиграло "Краснодару" (0:1). На данный момент московская команда занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка.
Бывший полузащитник "Зенита" Владимир Быстров высказался об игре московского "Динамо" на старте сезона.
