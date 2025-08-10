Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Оренбург
0 - 1 0 1
КраснодарЗавершен
Сочи
1 - 1 1 1
Динамо2 тайм
Ростов
20:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

Енисей
0 - 2 0 2
УралЗавершен
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЧайкаЗавершен
Шинник
0 - 2 0 2
НефтехимикЗавершен
Ротор
1 - 0 1 0
Уфа2 тайм

Суперкубок Англии

Кристал Пэлас
2 - 2 (П 3 - 2) 2 232
ЛиверпульЗавершен

Быстров: не ожидал, что по игре "Динамо" так удручающе будет выглядеть

Бывший полузащитник "Зенита" Владимир Быстров высказался об игре московского "Динамо" на старте сезона.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Вообще не ожидал, что по игре они так удручающе будут выглядеть. Говорил: Валера, верим, но… Знаю, как Карпин тренирует, знаю его требования, но пока мы этого ничего не видим. Может, не готовы физически, надо нагрузку переварить. Но пока выглядят плохо. С "Ростовом" колупались, с "Краснодаром" — ни о чем", — приводит слова Быстрова "РБ Спорт".

Напомним, Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера команды в июне 2025 года. В трех первых турах текущего сезона РПЛ "Динамо" обыграло "Ростов" (1:0), сыграло вничью с "Балтикой" (1:1) и проиграло "Краснодару" (0:1). На данный момент московская команда занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка.

