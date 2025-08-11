Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торпедо
19:00
Спартак КостромаНе начат
КАМАЗ
20:00
ФакелНе начат

Титов: спасать "Спартак" не надо

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов поделился мнением о нынешнем положении московского клуба и перспективах сезона.
Фото: ФК "Спартак"
«Что или кто может спасти «Спартак»? Спасать «Спартак» не надо. Есть «Спартак» и люди, которые работают в клубе. Если люди хотят оставить добрый след… Вы можете выйти в следующем матче и помочь Деяну и себе. Если придёт новый наставник, то у него будут изменения. Возможно, будет совсем другой взгляд на футбол, стартовый состав и футболистов», — заявил Титов «Чемпионату».

В субботу, 9 августа, красно-белые проиграли московскому «Локомотиву» (2:4) в матче четвертого тура РПЛ. Таким образом, «Спартак» продлил безвыигрышную серию в РПЛ до трех матчей. На данный момент команда располагается на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата России с четырьмя очками.

В 5-м туре чемпионата России «Спартак» дома сыграет с петербургским «Зенитом».

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится