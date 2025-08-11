«Что или кто может спасти «Спартак»? Спасать «Спартак» не надо. Есть «Спартак» и люди, которые работают в клубе. Если люди хотят оставить добрый след… Вы можете выйти в следующем матче и помочь Деяну и себе. Если придёт новый наставник, то у него будут изменения. Возможно, будет совсем другой взгляд на футбол, стартовый состав и футболистов», — заявил Титов «Чемпионату».
В субботу, 9 августа, красно-белые проиграли московскому «Локомотиву» (2:4) в матче четвертого тура РПЛ. Таким образом, «Спартак» продлил безвыигрышную серию в РПЛ до трех матчей. На данный момент команда располагается на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата России с четырьмя очками.
В 5-м туре чемпионата России «Спартак» дома сыграет с петербургским «Зенитом».
Титов: спасать "Спартак" не надо
Бывший игрок «Спартака» Егор Титов поделился мнением о нынешнем положении московского клуба и перспективах сезона.
Фото: ФК "Спартак"