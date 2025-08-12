Генеральный директор "Акрона" обозначил место, которое устроит команду по итогам сезона

"Восьмое место - наш текущий абсолютный ориентир. Реалистично оцениваем собственные ресурсы и возможности", - сказал Клюшев "Матч ТВ".
После четырёх туров "Акрон" занимает седьмое место в Российской Премьер-Лиге. Последний матч тольяттинцы сыграли вничью на выезде против махачкалинского "Динамо". Хозяева открыли счёт благодаря голу защитника Джемала Табидзе. У гостей на 86-й минуте встречи забил нападающий Жилсон Беншимол.
Это была третья ничья в сезоне у "Акрона". До этого команда Заурбека Тедеева с таким же счётом закончила встречи против "Крыльев Советов" (1:1) и "Спартака" (1:1). Также тольяттинцы обыграли на выезде "Сочи" (0:4). В кубковом матче они обыграли "Балтику" (2:1).
Следующий матч "Акрон" проведёт дома против ЦСКА в рамках 2-го тура группового этапа Кубка России. Встреча пройдёт сегодня, 12 августа.
Фото: ФК "Акрон"