Экс-игрок "Спартака": красно-белым нужна отставка Станковича

Бывший игрок "Спартака" Максим Деменко заявил, что красно-белым следует уволить нынешнего главного тренера Деяна Станковича.
Фото: "Чемпионат"
- "Спартаку" нужна отставка Станковича. Он постоянно говорит о проблемах в команде, но разве не тренер должен решать их? Такими словами серб сам себя ставит в неудобную ситуацию, - сказал Деменко "Чемпионату".

На данный момент подопечные Деяна Станковича занимают 11-е место в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 4 очка в 4 сыгранных матчах. В следующем туре "Спартак" примет на своем поле "Зенит". Встреча состоится 16 августа в 18:00.

