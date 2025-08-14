Матчи Скрыть

Игонин: Карпину будет дано время до зимы, чтобы он построил команду

Бывший российский футболист Алексей Игонин поделился мнением о будущем Валерия Карпина в московском "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"Руководство клуба долго думало, прежде чем подписать контракт с Карпиным. Понятно, что это известный тренер, но клуб не будет сейчас делать эмоциональных выводов. Ему будет дано время, как минимум до зимы, чтобы во время этой паузы Карпин спокойно построил команду", — приводит слова Игонина "Чемпионат".

Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера московской команды летом 2025 года. По итогам четырех туров Российской Премьер-Лиги, бело-голубые занимают девятую строчку в турнирной таблице, набрав пять очков. В следующем туре "Динамо" примет ЦСКА. Встреча состоится в воскресенье, 17 августа, в 18:00 по московскому времени.

