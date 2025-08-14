"В "Спартаке" очень многое решает фигура главного тренера. Все, что было положительного, имеет свой негативный оттенок в эмоциональном настрое команды на матч и тренировки. Но игроки и тренер красно-белых не готовы к тому, чтобы что-то менять — у "Спартака" нет плана "Б", — приводит слова Игонина "Чемпионат".
Московский клуб продлил контракт с главным тренером команды Деяном Станковичем в мае 2025 года. Соглашение специалиста с клубом действует до конца сезона-2026/2027. По итогам четырех туров текущего сезона, красно-белые набрали четыре очка и на данный момент располагаются на 11-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Игонин – о неудачах "Спартака": игроки и тренер не готовы что-то менять
Бывший игрок сборной России Алексей Игонин поделился мнением о роли главного тренера "Спартака" Деяна Станковича в неудачах команды на старте сезона.
