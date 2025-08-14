"Ничего страшного с "Динамо" не происходит. У команды играл второй состав, а "Краснодар" — чемпион России. "Динамо" получило гол не от "Оренбурга" или "Пари НН", а от чемпиона страны, хотя до этого игра была равной. Все случается, ничего страшного в этом нет", — приводит слова Червиченко "Чемпионат".
По итогам двух прошедших туров пути РПЛ Кубка России московская команда набрала три очка и на данный момент находится на третьем месте в группе В. В той же группе играют самарские "Крылья Советов", "Краснодар" и "Сочи". Летом 2025 года команду возглавил Валерий Карпин, который также занимает пост главного тренера сборной России.
Червиченко – о поражении "Динамо" от "Краснодара": ничего страшного с клубом не происходит
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о результатах кубкового матча, в котором "Краснодар" крупно обыграл московское "Динамо" (0:4).
Фото: ФК "Динамо"