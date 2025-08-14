Об этом сообщает журналист Иван Карпов в соцсети.
30-летний Мойзес играет в составе армейцев с июля 2023 года. В сезоне-2025/26 он принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голевыми передачами. Действующее соглашение игрока с клубом истекает в 2026 году. Обляков пополнил состав ЦСКА в августе 2018 года. В текущем сезоне он выступил в семи встречах за красно-синих и сделал две голевые передачи. Его контракт заключен до конца сезона-2026/27. 25-летний Дивеев выступает за московский клуб с лета 2019 года. Контракт игрока с клубом подписан до 2028 года.
ЦСКА продлит соглашения с тремя ключевыми игроками – источник
Московский ЦСКА продлит соглашения с полузащитником Иваном Обляковым, защитником Игорем Дивеевым, а также с бразильским защитником Мойзесом.
Фото: РПЛ