Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
Воробьев пропустит пятый тур из-за четвертой желтой карточки, которую он получил в матче "Локомотива" со "Спартаком" (4:2). Бабкин не примет участия в соревновании из-за красной карточки, полученной во время встречи "Крыльев Советов" с "Балтикой" (1:1). Майга был удален с поля в ходе встречи "Пари НН" с "Ростовом" (1:0). В пятом туре московский "Локомотив" встретится с калининградской "Балтикой". Матч состоится в субботу, 16 августа. В тот же день "Крылья Советов" сыграют с грозненским "Ахматом". В понедельник, 18 августа, "Пари НН" проведет встречу с махачкалинским "Динамо".
Три футболиста не примут участие в 5-м туре РПЛ из-за дисквалификаций
Нападающий "Локомотива" Дмитрий Воробьев, полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Бабкин и полузащитник "Пари НН" Мамаду Майга не выступят в матче пятого тура Российской Премьер-Лиги из-за дисциплинарных наказаний.
Фото: ФК "Пари НН"