Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Нижний Новгород
1 - 0 1 0
РостовЗавершен

Три футболиста не примут участие в 5-м туре РПЛ из-за дисквалификаций

Нападающий "Локомотива" Дмитрий Воробьев, полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Бабкин и полузащитник "Пари НН" Мамаду Майга не выступят в матче пятого тура Российской Премьер-Лиги из-за дисциплинарных наказаний.
Фото: ФК "Пари НН"
Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Воробьев пропустит пятый тур из-за четвертой желтой карточки, которую он получил в матче "Локомотива" со "Спартаком" (4:2). Бабкин не примет участия в соревновании из-за красной карточки, полученной во время встречи "Крыльев Советов" с "Балтикой" (1:1). Майга был удален с поля в ходе встречи "Пари НН" с "Ростовом" (1:0). В пятом туре московский "Локомотив" встретится с калининградской "Балтикой". Матч состоится в субботу, 16 августа. В тот же день "Крылья Советов" сыграют с грозненским "Ахматом". В понедельник, 18 августа, "Пари НН" проведет встречу с махачкалинским "Динамо".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится