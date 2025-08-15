Экс-футболист ЦСКА рассказал, какую позицию "армейцам" нужно укрепить

“С моей точки зрения, нападающие армейцев выглядят слабее остальных, так как не всегда действуют остро. Для борьбы за титул необходим форвард другого уровня”, – сказал Хомуха в интервью “Советскому Спорту”.
Фабио Челестини возглавил ЦСКА этим летом. В первом официальном матче под его руководством команда обыграла “Краснодар” (1:0) в матче за Суперкубок России.
После четырёх туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает четвёртое место, набрав восемь очков. “Армейцы” сыграли вничью с “Оренбургом” (0:0), “Зенитом” (1:1), обыграли “Ахмат” (2:1) и “Рубин” (5:1).
Следующий матч команда Челестини проведёт на выезде против “Динамо”. Игра пройдёт в воскресенье, 17 августа.
Фото: ПФК ЦСКА