Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ливерпуль
22:00
БорнмутНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
20:00
Райо ВальеканоНе начат
Вильярреал
22:30
ОвьедоНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
21:45
МарсельНе начат

Экс-футболист ЦСКА рассказал, какую позицию "армейцам" нужно укрепить

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал, чего не хватает "армейцам" для борьбы за чемпионство.
Фото: ПФК ЦСКА
“С моей точки зрения, нападающие армейцев выглядят слабее остальных, так как не всегда действуют остро. Для борьбы за титул необходим форвард другого уровня”, – сказал Хомуха в интервью “Советскому Спорту”.

Фабио Челестини возглавил ЦСКА этим летом. В первом официальном матче под его руководством команда обыграла “Краснодар” (1:0) в матче за Суперкубок России.

После четырёх туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает четвёртое место, набрав восемь очков. “Армейцы” сыграли вничью с “Оренбургом” (0:0), “Зенитом” (1:1), обыграли “Ахмат” (2:1) и “Рубин” (5:1).

Следующий матч команда Челестини проведёт на выезде против “Динамо”. Игра пройдёт в воскресенье, 17 августа.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится