- Победа в Кубке России? Теоретически все возможно. В плей-офф может произойти все что угодно. В отдельно взятых матчах мы можем обыграть кого угодно. Надо настроиться, проявить характер, тогда любой результат будет по силам, - сказал Волк Metaratings.
Напомним, 12 августа "Динамо" Махачкала обыграло московский "Спартак" в матче второго тура группового этапа Кубка России (1:1, 4:3 — в серии пенальти). Таким образом, махачкалинцы занимают первое место в группе C Кубка России, набрав пять очков в двух матчах.
Волк высказался о возможной победе "Динамо" Махачкала в Кубке России
Вратарь "Динамо" Махачкала Давид Волк оценил перспективы команды в Кубке России.
