Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ливерпуль
22:00
БорнмутНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
20:00
Райо ВальеканоНе начат
Вильярреал
22:30
ОвьедоНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
21:45
МарсельНе начат

Волк высказался о возможной победе "Динамо" Махачкала в Кубке России

Вратарь "Динамо" Махачкала Давид Волк оценил перспективы команды в Кубке России.
Фото: "Чемпионат"
- Победа в Кубке России? Теоретически все возможно. В плей-офф может произойти все что угодно. В отдельно взятых матчах мы можем обыграть кого угодно. Надо настроиться, проявить характер, тогда любой результат будет по силам, - сказал Волк Metaratings.

Напомним, 12 августа "Динамо" Махачкала обыграло московский "Спартак" в матче второго тура группового этапа Кубка России (1:1, 4:3 — в серии пенальти). Таким образом, махачкалинцы занимают первое место в группе C Кубка России, набрав пять очков в двух матчах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится