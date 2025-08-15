- Стартовали они удачно. Мы готовимся к серьёзному матчу дома и хотим проявить свои лучшие качества, добиться положительного результата. Мы, как и соперник, играем через два дня на третий. Тут всё одинаково, - сказал Черчесов "Матч ТВ".
Станислав Черчесов стал главным тренером "Ахмата" в августе 2025 года. В первом матче РПЛ под руководством российского специалиста грозненцы обыграли "Зенит" 1:0, добыв свои первые очки в чемпионате.
Матч пятого тура РПЛ между "Ахматом" и "Крыльями Советов" состоится 16 августа в 20:30 по московскому времени.
Главный тренер "Ахмата" высказался о предстоящем матче с "Крыльями Советов"
Фото: "Чемпионат"