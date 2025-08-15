Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ливерпуль
22:00
БорнмутНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
20:00
Райо ВальеканоНе начат
Вильярреал
22:30
ОвьедоНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
21:45
МарсельНе начат

Главный тренер "Ахмата" высказался о предстоящем матче с "Крыльями Советов"

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча пятого тура РПЛ с "Крыльями Советов".
Фото: "Чемпионат"
- Стартовали они удачно. Мы готовимся к серьёзному матчу дома и хотим проявить свои лучшие качества, добиться положительного результата. Мы, как и соперник, играем через два дня на третий. Тут всё одинаково, - сказал Черчесов "Матч ТВ".

Станислав Черчесов стал главным тренером "Ахмата" в августе 2025 года. В первом матче РПЛ под руководством российского специалиста грозненцы обыграли "Зенит" 1:0, добыв свои первые очки в чемпионате.

Матч пятого тура РПЛ между "Ахматом" и "Крыльями Советов" состоится 16 августа в 20:30 по московскому времени.

