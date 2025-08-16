Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Балтика
15:00
ЛокомотивНе начат
Спартак
17:30
ЗенитНе начат
Ахмат
20:30
Крылья СоветовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
12:30
РодинаНе начат
Сокол
18:00
РоторНе начат
Чайка
19:00
ШинникНе начат
Арсенал Тула
19:00
ЕнисейНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
14:30
НьюкаслНе начат
Брайтон
17:00
ФулхэмНе начат
Сандерленд
17:00
Вест ХэмНе начат
Тоттенхэм
17:00
БернлиНе начат
Вулверхэмптон
19:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
18:00
ЛевантеНе начат
Мальорка
20:30
БарселонаНе начат
Валенсия
22:30
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
18:00
ЛионНе начат
Монако
20:00
ГаврНе начат
Ницца
22:05
ТулузаНе начат

Суперкубок Германии

Штутгарт
21:30
БаварияНе начат

"Ни о чем не жалею". Комличенко - об отказе "Спартаку"

Нападающий "Локомотива" Николай Комличенко прокомментировал отказ переходить в московский "Спартак".
Фото: ФК "Локомотив"
"Ни о чем не жалею. Мне нравится в "Локомотиве". Результата пока не даю — но со временем надеюсь поправить дела", - приводит слова Комличенко "РБ Спорт".

Николай Комличенко в летнее трансферное окно перешел из "Ростова" в московский "Локомотив" и заключил контракт на 3 года. Летом форвард мог перейти в столичный "Спартак", однако ранее договорился с "железнодорожниками" и не стал менять свое решение.

В текущем сезоне нападающий вышел на поле в 6 встречах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

