"Ни о чем не жалею. Мне нравится в "Локомотиве". Результата пока не даю — но со временем надеюсь поправить дела", - приводит слова Комличенко "РБ Спорт".
Николай Комличенко в летнее трансферное окно перешел из "Ростова" в московский "Локомотив" и заключил контракт на 3 года. Летом форвард мог перейти в столичный "Спартак", однако ранее договорился с "железнодорожниками" и не стал менять свое решение.
В текущем сезоне нападающий вышел на поле в 6 встречах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
"Ни о чем не жалею". Комличенко - об отказе "Спартаку"
Нападающий "Локомотива" Николай Комличенко прокомментировал отказ переходить в московский "Спартак".
