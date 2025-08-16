- Сейчас всё довольно неплохо, как мне кажется. "Краснодар" никак не поменялся после чемпионства. Мы знаем, что теперь каждая игра будет сложной, и мы должны подходить к ней соответствующим образом, - сказал Кордоба "Чемпионату".
Напомним, в прошлом сезоне "Краснодар" впервые в своей истории стал чемпионом Российской Премьер-Лиги.
На данный момент команда Мурада Мусаева располагается на втором месте в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 9 очков в четырех матчах. В пятом туре РПЛ "быки" сыграют с "Сочи".
В текущем сезоне Джон Кордоба принял участие в пяти матчах за "Краснодар" во всех турнирах, забив 1 гол и отдав одну голевую передачу.
Нападающий "Краснодара" оценил старт сезона в исполнении команды
Фото: "Чемпионат"