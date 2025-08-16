Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Балтика
1 - 0 1 0
Локомотив1 тайм
Спартак
17:30
ЗенитНе начат
Ахмат
20:30
Крылья СоветовНе начат

Первая лига

Уфа
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Сокол
18:00
РоторНе начат
Чайка
19:00
ШинникНе начат
Арсенал Тула
19:00
ЕнисейНе начат

Английская премьер-лига

Астон Вилла
0 - 0 0 0
Ньюкасл1 тайм
Брайтон
17:00
ФулхэмНе начат
Сандерленд
17:00
Вест ХэмНе начат
Тоттенхэм
17:00
БернлиНе начат
Вулверхэмптон
19:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Алавес
18:00
ЛевантеНе начат
Мальорка
20:30
БарселонаНе начат
Валенсия
22:30
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

Ланс
18:00
ЛионНе начат
Монако
20:00
ГаврНе начат
Ницца
22:05
ТулузаНе начат

Суперкубок Германии

Штутгарт
21:30
БаварияНе начат

Нападающий "Краснодара" оценил старт сезона в исполнении команды

Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба высказался о результатах команды на старте сезона.
Фото: "Чемпионат"
- Сейчас всё довольно неплохо, как мне кажется. "Краснодар" никак не поменялся после чемпионства. Мы знаем, что теперь каждая игра будет сложной, и мы должны подходить к ней соответствующим образом, - сказал Кордоба "Чемпионату".

Напомним, в прошлом сезоне "Краснодар" впервые в своей истории стал чемпионом Российской Премьер-Лиги.

На данный момент команда Мурада Мусаева располагается на втором месте в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 9 очков в четырех матчах. В пятом туре РПЛ "быки" сыграют с "Сочи".

В текущем сезоне Джон Кордоба принял участие в пяти матчах за "Краснодар" во всех турнирах, забив 1 гол и отдав одну голевую передачу.

