Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Балтика
1 - 0 1 0
Локомотив1 тайм
Спартак
17:30
ЗенитНе начат
Ахмат
20:30
Крылья СоветовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Сокол
18:00
РоторНе начат
Чайка
19:00
ШинникНе начат
Арсенал Тула
19:00
ЕнисейНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
0 - 0 0 0
Ньюкасл1 тайм
Брайтон
17:00
ФулхэмНе начат
Сандерленд
17:00
Вест ХэмНе начат
Тоттенхэм
17:00
БернлиНе начат
Вулверхэмптон
19:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
18:00
ЛевантеНе начат
Мальорка
20:30
БарселонаНе начат
Валенсия
22:30
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
18:00
ЛионНе начат
Монако
20:00
ГаврНе начат
Ницца
22:05
ТулузаНе начат

Суперкубок Германии

Штутгарт
21:30
БаварияНе начат

Комличенко оценил игру полузащитника "Локомотива"

Нападающий "Локомотива" Николай Комличенко высказался об игре полузащитника "железнодорожников" Алексея Батракова.
Фото: "Чемпионат"
- Батраков вообще красавец! Главное, чтобы продолжал на таком же уровне. Как видите, можно сказать, что это история не одного года. Он продолжает в том же духе. Молодец, так и надо! - сказал Комличенко корреспонденту "Чемпионата".

В текущем сезоне Батраков принял участие в шести матчах во всех турнирах за "железнодорожников", забив 8 голов. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2029 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего Батракова составляет 12 миллионов евро.

На данный момент команда Михаила Галактионова является лидером РПЛ, имея в своем активе 12 очков в четырех матчах. Сегодня "железнодорожники" сыграют с "Балтикой" в 15:00 по московскому времени.

