- Батраков вообще красавец! Главное, чтобы продолжал на таком же уровне. Как видите, можно сказать, что это история не одного года. Он продолжает в том же духе. Молодец, так и надо! - сказал Комличенко корреспонденту "Чемпионата".
В текущем сезоне Батраков принял участие в шести матчах во всех турнирах за "железнодорожников", забив 8 голов. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2029 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего Батракова составляет 12 миллионов евро.
На данный момент команда Михаила Галактионова является лидером РПЛ, имея в своем активе 12 очков в четырех матчах. Сегодня "железнодорожники" сыграют с "Балтикой" в 15:00 по московскому времени.
Комличенко оценил игру полузащитника "Локомотива"
Нападающий "Локомотива" Николай Комличенко высказался об игре полузащитника "железнодорожников" Алексея Батракова.
Фото: "Чемпионат"