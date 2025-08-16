Колыванов: Сейчас ЦСКА выглядит предпочтительнее "Динамо"

- Сейчас ЦСКА выглядит предпочтительнее – команда играет компактно и организованно. "Динамо" стартовало не столь удачно, поэтому им нужно набирать очки и исправлять ошибки прошлых матчей. Однозначно будет боевая игра, - сказал Колыванов "Советскому Спорту".
Матч между "Динамо" Москва и ЦСКА состоится завтра, 17 августа, в 18:00 по московскому времени на стадионе "ВТБ Арена". Встречу обслужит судейская бригада Кирилла Левникова.
На данный момент "Динамо" располагается на девятом месте с пятью очками, в то время как красно-синие занимают пятую строчку с 8 баллами.
Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов высказался о матче 5 тура между "Динамо" Москва и ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"