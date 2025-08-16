Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Балтика
1 - 1 1 1
ЛокомотивЗавершен
Спартак
2 - 2 2 2
Зенит2 тайм
Ахмат
20:30
Крылья СоветовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Сокол
1 - 0 1 0
Ротор1 тайм
Чайка
1 - 0 1 0
Шинник1 тайм
Арсенал Тула
1 - 1 1 1
Енисей1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
0 - 0 0 0
НьюкаслЗавершен
Брайтон
1 - 1 1 1
ФулхэмЗавершен
Сандерленд
3 - 0 3 0
Вест ХэмЗавершен
Тоттенхэм
3 - 0 3 0
БернлиЗавершен
Вулверхэмптон
19:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
20:30
БарселонаНе начат
Алавес
22:30
ЛевантеНе начат
Валенсия
22:30
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
0 - 1 0 1
Лион1 тайм
Монако
20:00
ГаврНе начат
Ницца
22:05
ТулузаНе начат

Суперкубок Германии

Штутгарт
21:30
БаварияНе начат

Колыванов: Сейчас ЦСКА выглядит предпочтительнее "Динамо"

Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов высказался о матче 5 тура между "Динамо" Москва и ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"
- Сейчас ЦСКА выглядит предпочтительнее – команда играет компактно и организованно. "Динамо" стартовало не столь удачно, поэтому им нужно набирать очки и исправлять ошибки прошлых матчей. Однозначно будет боевая игра, - сказал Колыванов "Советскому Спорту".

Матч между "Динамо" Москва и ЦСКА состоится завтра, 17 августа, в 18:00 по московскому времени на стадионе "ВТБ Арена". Встречу обслужит судейская бригада Кирилла Левникова.

На данный момент "Динамо" располагается на девятом месте с пятью очками, в то время как красно-синие занимают пятую строчку с 8 баллами.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится