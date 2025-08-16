"Когда вернусь на поле? [Через] две недели", - передает слова Бонгонда "СЭ".
Тео Бонгонда, играющий на позиции крайнего форварда, получил травму этим летом в матче за национальную сборную ДР Конго и пока не принимал участия в текущем сезоне.
В прошлом сезоне вингер принял участие в 34 матчах за московский "Спартак", в которых забил 8 голов и отдал 4 результативных ассиста.
Вингер "Спартака" Бонгонда сообщил, когда вернется на поле
Нападающий "Спартака" Тео Бонгонда ответил на вопрос о сроках своего восстановления после травмы.
Фото: ФК "Спартак"