Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Балтика
1 - 1 1 1
ЛокомотивЗавершен
Спартак
2 - 2 2 2
Зенит2 тайм
Ахмат
20:30
Крылья СоветовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Сокол
1 - 0 1 0
Ротор1 тайм
Чайка
1 - 0 1 0
Шинник1 тайм
Арсенал Тула
1 - 1 1 1
Енисей1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
0 - 0 0 0
НьюкаслЗавершен
Брайтон
1 - 1 1 1
ФулхэмЗавершен
Сандерленд
3 - 0 3 0
Вест ХэмЗавершен
Тоттенхэм
3 - 0 3 0
БернлиЗавершен
Вулверхэмптон
19:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
20:30
БарселонаНе начат
Алавес
22:30
ЛевантеНе начат
Валенсия
22:30
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
0 - 1 0 1
Лион1 тайм
Монако
20:00
ГаврНе начат
Ницца
22:05
ТулузаНе начат

Суперкубок Германии

Штутгарт
21:30
БаварияНе начат

Вингер "Спартака" Бонгонда сообщил, когда вернется на поле

Нападающий "Спартака" Тео Бонгонда ответил на вопрос о сроках своего восстановления после травмы.
Фото: ФК "Спартак"
"Когда вернусь на поле? [Через] две недели", - передает слова Бонгонда "СЭ".

Тео Бонгонда, играющий на позиции крайнего форварда, получил травму этим летом в матче за национальную сборную ДР Конго и пока не принимал участия в текущем сезоне.

В прошлом сезоне вингер принял участие в 34 матчах за московский "Спартак", в которых забил 8 голов и отдал 4 результативных ассиста.

